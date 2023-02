E’ morto Maurizio Costanzo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E'a Roma, all'età di 84 anni,, giornalista, sceneggiatore, conduttore tv, autore. Lo comunica il suo ufficio stampa. Nato a Roma, era sposato dal 1995 con Maria De Filippi. Cresciuto con il sogno di diventare giornalista, intraprende la sua carriera nel 1956, a soli diciotto anni, come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Nel 1966 è coautore del testo della canzone Se telefonando, scritto insieme con Ghigo De Chiara, con musica di Ennio Morricone e portata al successo da Mina. A partire dalla metà degli anni settanta è ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati a un genere allora agli albori, quello del talk-show: Bontà loro (1976-1978), considerato a buon diritto il secondo esempio di talk-show nella storia della televisione italiana dopo L'Ospite delle 2 di ...

Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. È morto a Roma oggi Maurizio Costanzo, uno dei re della tevisione italiana. Nato nel 1938, è colui che ha portato in tv i salotti mediatici che sono stati trampolino di lancio per molti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Grand'Italia e l'intramontabile Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo possedeva anche una società di produzione, la Fortuna Audiovisivi, messa in piedi insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo.

