È già scattato l'allarme siccità: in arrivo il razionamento dell'acqua, cosa cambia (Di venerdì 24 febbraio 2023) La siccità torna a spaventare l'Italia nonostante siamo ancora in pieno inverno. Ad affrontare il tema è stato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Radio24 sull'argomento: "Sul razionamento di acqua non c'è alcuna decisione ma credo che dopo un giro di confronto con i grandi consorzi che gestiscono le dighe e il gestore del sistema idrico nazionale bisognerà tirare le somme e può anche darsi che in alcuni territori si arriverà a questo". L'esponente del governo Meloni ha pure sottolineato i rischi sulla produzione idroelettrica causati dalla siccità: "Già l'anno scorso abbiamo avuto qualche riduzione, adesso speriamo si riescano a riempire le dighe nei prossimi 2-3 mesi, qualche pioggia dovrebbe esserci, altrimenti ci ..."

