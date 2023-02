E’ già allarme siccità, il Governo non esclude razionamenti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro di Ambiente e energia, Gilberto Pichetto Fratin, non ha escluso la possibilità che “su alcuni territori” si debbano effettuare dei razionamenti dell’acqua a causa della persistente siccità. Decisioni in tal senso non sono state ancora prese, ha però precisato, ma “certamente ci sono dei rischi sulla produzione di elettricità idroelettrica, perché se le dighe non riescono a far scendere l’acqua la ruota non gira. Speriamo si riescano a riempire le dighe nei prossimi 2-3 mesi, perché altrimenti ci sarebbero conseguenze”, ha dichiarato nel corso di un’intervista a Radio 24. “Noi importiamo elettricità dalla Francia prodotta dal nucleare. La Francia ha piani di spegnimento se manca l’acqua di raffreddamento delle centrali e qualche rischio c’è”, ha proseguito. In Italia bisogna “mettere in atto azioni per riempire le dighe il più possibile”. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro di Ambiente e energia, Gilberto Pichetto Fratin, non ha escluso la possibilità che “su alcuni territori” si debbano effettuare deidell’acqua a causa della persistente. Decisioni in tal senso non sono state ancora prese, ha però precisato, ma “certamente ci sono dei rischi sulla produzione di elettricità idroelettrica, perché se le dighe non riescono a far scendere l’acqua la ruota non gira. Speriamo si riescano a riempire le dighe nei prossimi 2-3 mesi, perché altrimenti ci sarebbero conseguenze”, ha dichiarato nel corso di un’intervista a Radio 24. “Noi importiamo elettricità dalla Francia prodotta dal nucleare. La Francia ha piani di spegnimento se manca l’acqua di raffreddamento delle centrali e qualche rischio c’è”, ha proseguito. In Italia bisogna “mettere in atto azioni per riempire le dighe il più possibile”. ...

