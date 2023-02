E adesso la destra si inventa il pericolo rosso (Di venerdì 24 febbraio 2023) La minaccia anarchica sta passando di moda, adesso è il turno del terrore rosso. Da un paio di giorni i social network sono un elenco di allarmi per l’incolumità degli L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 febbraio 2023) La minaccia anarchica sta passando di moda,è il turno del terrore. Da un paio di giorni i social network sono un elenco di allarmi per l’incolumità degli L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiaobyDany : RT @janavel7: ...università, centri di cultura. Più rozzamente si cerca di lasciar intendere che in Italia, negli ultimi settant'anni, ha p… - LucaSarcinelli2 : RT @MilaSpicola: Muti per giorni sul pestaggio operato da #squadrismo di destra davanti a un liceo, senza nessuna condanna delle violenze.… - MorenoBernese : @orfini Mi sento sollevato e adesso non ho più alcun dubbio di aver fatto bene a votare per un governo di destra ????… - 2manyGam3z : RT @MilaSpicola: Muti per giorni sul pestaggio operato da #squadrismo di destra davanti a un liceo, senza nessuna condanna delle violenze.… - Satryland59 : RT @MilaSpicola: Muti per giorni sul pestaggio operato da #squadrismo di destra davanti a un liceo, senza nessuna condanna delle violenze.… -