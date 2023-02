Due ex giudici della Corte di Giustizia UE: «Superlega? Rantos ha espresso un’opinione abbastanza forte in favore dell’UEFA» (Di venerdì 24 febbraio 2023) José Luis Da Cruz Villaca e Ian Forrester, due ex giudici della Corte di Giustizia UE, si sono esposti riguardo al tema della Superlega José Luis Da Cruz Villaca e Ian Forrester, due ex giudici della Corte di Giustizia UE, si sono esposti riguardo al tema della Superlega. Ecco le parole riportate dal quotidiano spagnolo AS. PAROLE VILLACA – «Non c’è nessun motivo per ritenere che le regole UEFA non rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive». PAROLE FORRESTER – «L’avvocato Athanasios Rantos ha espresso un’opinione abbastanza ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) José Luis Da Cruz Villaca e Ian Forrester, due exdiUE, si sono esposti riguardo al temaJosé Luis Da Cruz Villaca e Ian Forrester, due exdiUE, si sono esposti riguardo al tema. Ecco le parole riportate dal quotidiano spagnolo AS. PAROLE VILLACA – «Non c’è nessun motivo per ritenere che le regole UEFA non rientrino nell’ambitolibertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive». PAROLE FORRESTER – «L’avvocato Athanasiosha...

