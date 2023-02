Due cose da tenere a mente per capire la lettera della preside di Firenze (Di venerdì 24 febbraio 2023) La lettera della preside – le lettere di tutti i presidi, per la verità, rientrano in un peculiare genere letterario che si colloca in una zona grigia fra il libretto d’istruzioni e l’omelia, o forse fra l’esortazione morale e il Dpcm, fra il buongiornissimo su Whatsapp e il discorso di fine anno dal Quirinale. Indefinibili per genere, le lettere dei presidi sono tuttavia uniformi nello stile, anzi nella lingua: sono infatti tutte scritte in scuolese, quel peculiare vocabolario che sceglie (anzi, predilige) sempre i sinonimi di registro più elevato, che non dichiara ma allude, e che, dovendo conciliare formalità e informalità, finisce quasi inevitabilmente per risultare paternalista (o, se la lettera è di una preside, maternalista). È un prodotto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) La– le lettere di tutti i presidi, per la verità, rientrano in un peculiare genererio che si colloca in una zona grigia fra il libretto d’istruzioni e l’omelia, o forse fra l’esortazione morale e il Dpcm, fra il buongiornissimo su Whatsapp e il discorso di fine anno dal Quirinale. Indefinibili per genere, le lettere dei presidi sono tuttavia uniformi nello stile, anzi nella lingua: sono infatti tutte scritte in scuolese, quel peculiare vocabolario che sceglie (anzi, predilige) sempre i sinonimi di registro più elevato, che non dichiara ma allude, e che, dovendo conciliare formalità e informalità, finisce quasi inevitabilper risultare paternalista (o, se laè di una, maternalista). È un prodotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Ribadisco. Una Procura che continua a girare veline ai giornali dimostra solo due cose: che in mano ha poco o nulla… - AnnaAscani : Le cose sono due. O lei non ha compreso il testo (e non credo sia possibile) oppure si è inspiegabilmente sentito c… - chetempochefa : 'Per me le cose sono due Lacrime mie o lacrime tue Le cose sono due Due' @Elodiedipa a #CTCF live con 'Due' - miss_shah__ : RT @GrainSand_Anja: ??????·° ? °·?????? Quando ti svegli puoi fare due cose: proseguire il tuo ieri, o inventare il tuo domani. ???E.Coraci… - marizulca : RT @GrainSand_Anja: ??????·° ? °·?????? Quando ti svegli puoi fare due cose: proseguire il tuo ieri, o inventare il tuo domani. ???E.Coraci… -