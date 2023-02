"Droni kamikaze a Mosca". Il retroscena sulle forniture di Pechino alla Russia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Riflettori sui rapporti militari sempre più stretti tra Pechino e Mosca. Secondo le ultime indiscrezioni, i due Paesi starebbero trattando la produzione e l'invio di nuove armi a sostegno dell'invasione russa in Ucraina. Anche di questo parla il quotidiano tedesco "Der Spiegel" che descrive apertamente i Droni kamikaze di produzione cinese. La Cina sta negoziando la fornitura di Droni kamikaze alla Russia. È la denuncia contenuta su "Der Spiegel", secondo le cui fonti Pechino e Mosca sarebbero in trattativa per l'acquisto di 100 Droni d'attacco che potrebbero essere consegnati già nel mese di aprile. L'esercito russo, scrive il giornale tedesco, è impegnato in negoziati con il produttore cinese di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Riflettori sui rapporti militari sempre più stretti tra. Secondo le ultime indiscrezioni, i due Paesi starebbero trattando la produzione e l'invio di nuove armi a sostegno dell'invasione russa in Ucraina. Anche di questo parla il quotidiano tedesco "Der Spiegel" che descrive apertamente idi produzione cinese. La Cina sta negoziando la fornitura di. È la denuncia contenuta su "Der Spiegel", secondo le cui fontisarebbero in trattativa per l'acquisto di 100d'attacco che potrebbero essere consegnati già nel mese di aprile. L'esercito russo, scrive il giornale tedesco, è impegnato in negoziati con il produttore cinese di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maryljacb : RT @brotto_marco: l’esercito russo starebbe trattando con il produttore cinese di droni Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology per la… - Maryljacb : RT @brotto_marco: la saldatura è fatta BRICS+ anche in campo militare sono sempre + integrati, ???????? SPIEGEL: LA RUSSIA TRATTA GIÀ CON LA C… - marcoleofrigio : RT @marcoleofrigio: Ucraina, ultime notizie. Cina, proposta in 12 punti per cessate il fuoco e colloqui pace. Media: droni kamikaze cinesi… - marcoleofrigio : Ucraina, ultime notizie. Cina, proposta in 12 punti per cessate il fuoco e colloqui pace. Media: droni kamikaze cin… - tempoweb : '#Droni kamikaze a #Mosca'. Il retroscena sulle forniture di #Pechino alla #Russia #24febbraio… -