Droga in casa, arrestati due minorenni nel Napoletano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn casa con la Droga: arrestati due minorenni. È accaduto a Terzigno (Napoli) dove i carabinieri della locale stazione e quelli della stazione forestale parco di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio due incensurati, rispettivamente di 17 e 16 anni. Durante una perquisizione nell'abitazione di uno dei due, i giovani sono stati sorpresi a lanciare dalla finestra una busta contenente Droga. All'interno sono stati rinvenuti oltre tre grammi di cocaina, 17 di crack e due bilancini di precisione. inoltre, nell'appartamento i militari dell'Arma hanno trovato anche 2.200 euro in contanti, ritenuto provento illecito. I minori, dopo le formalità di rito, sono stati portati al centro di prima accoglienza di Nisida e Colli ...

