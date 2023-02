Dove vedere Empoli-Napoli in TV e streaming: tutte le soluzioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dove vedere Empoli Napoli – La 24esima giornata di Serie A metterà il Napoli di Luciano Spalletti davanti all’ennesima prova di questa stagione, Dove contro l’Empoli si proverà a cucire un altro pezzo di scudetto sulle maglie dei partenopei. La sfida con i toscani non sarà comunque semplice, la squadra di Paolo Zanetti non vince da 4 turni (tre pareggi e una sconfitta) ma al momento gode di una classifica estremamente positiva, occupando il dodicesimo posto con 28 punti, a +11 dal Verona terzultimo. Una condizione che permetterà all’Empoli di affrontare il match con il Napoli con una certa tranquillità. L’Empoli è comunque una squadra che predilige giocare a calcio, con premesse di una partita che su preannuncia ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023)– La 24esima giornata di Serie A metterà ildi Luciano Spalletti davanti all’ennesima prova di questa stagione,contro l’si proverà a cucire un altro pezzo di scudetto sulle maglie dei partenopei. La sfida con i toscani non sarà comunque semplice, la squadra di Paolo Zanetti non vince da 4 turni (tre pareggi e una sconfitta) ma al momento gode di una classifica estremamente positiva, occupando il dodicesimo posto con 28 punti, a +11 dal Verona terzultimo. Una condizione che permetterà all’di affrontare il match con ilcon una certa tranquillità. L’è comunque una squadra che predilige giocare a calcio, con premesse di una partita che su preannuncia ...

