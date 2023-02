"Dove siamo disposti ad arrivare". La minaccia di Medvedev è da brividi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il fine della guerra in Ucraina è quello di allontanare le minacce al popolo russo. E' questa la versione dei fatti secondo il falco del Cremlino, Dmitry Medvedev. Il numero due del Consiglio di sicurezza annuncia che Mosca è disposta a spingersi fino ai confini della Nato se i dirigenti dell'Ucraina non si piegheranno a chiedere un accordo di pace. Medvedev, dunque, non fa tacere la sua infiammata oratoria bellicista assicurando che la Russia risulterà vittoriosa nel conflitto e il suo esercito è pronto a raggiungere i confini della Polonia. «Otterremo la vittoria. Vogliamo tutti che questo accada il prima possibile. E quel giorno arriverà», ha scritto l'ex presidente e numero due del Consiglio di sicurezza in un messaggio su Telegram. «Dobbiamo spingere il più possibile i confini delle minacce contro il nostro Paese anche se si tratta dei confini ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il fine della guerra in Ucraina è quello di allontanare le minacce al popolo russo. E' questa la versione dei fatti secondo il falco del Cremlino, Dmitry. Il numero due del Consiglio di sicurezza annuncia che Mosca è disposta a spingersi fino ai confini della Nato se i dirigenti dell'Ucraina non si piegheranno a chiedere un accordo di pace., dunque, non fa tacere la sua infiammata oratoria bellicista assicurando che la Russia risulterà vittoriosa nel conflitto e il suo esercito è pronto a raggiungere i confini della Polonia. «Otterremo la vittoria. Vogliamo tutti che questo accada il prima possibile. E quel giorno arriverà», ha scritto l'ex presidente e numero due del Consiglio di sicurezza in un messaggio su Telegram. «Dobbiamo spingere il più possibile i confini delle minacce contro il nostro Paese anche se si tratta dei confini ...

