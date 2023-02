“Dov’è morto”. Maurizio Costanzo, la notizia sulla sua salute si scopre solo ora (Di venerdì 24 febbraio 2023) Morte di Maurizio Costanzo, dove era ricoverato da una settimana. Grande clamore ha suscitato nel pubblico italiano e non solo la notizia del decesso del popolare giornalista, autore e conduttore tv considerato uno dei personaggi più influenti del panorama televisivo nostrano. Fino a pochissimo tempo fa Maurizio Costanzo aveva lavorato e inoltre ben pochi erano a conoscenza delle sue condizioni di salute. Tuttora sulle cause della morte non ci sono informazioni precise. Si sa, però, che Maurizio Costanzo soffriva di diabete. A rivelarlo durante una puntata di Che Tempo Che Fa era stata la moglie Maria De Filippi che aveva il compito di controllare che il marito non esagerasse con dolci, caramelle e gelati di cui era ghiotto. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Morte di, dove era ricoverato da una settimana. Grande clamore ha suscitato nel pubblico italiano e nonladel decesso del popolare giornalista, autore e conduttore tv considerato uno dei personaggi più influenti del panorama televisivo nostrano. Fino a pochissimo tempo faaveva lavorato e inoltre ben pochi erano a conoscenza delle sue condizioni di. Tuttora sulle cause della morte non ci sono informazioni precise. Si sa, però, chesoffriva di diabete. A rivelarlo durante una puntata di Che Tempo Che Fa era stata la moglie Maria De Filippi che aveva il compito di controllare che il marito non esagerasse con dolci, caramelle e gelati di cui era ghiotto. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blvelix : dov’è il video di fedez dove dice raga ma è morto maurizio costanzo - mangy56 : @rossoout @DarioNardella Il preside non sa nemmeno dov'è morto Gramsci - J88Dalton : @vonderleyen Falcone è morto perché dava fastidio a quelli come lei, se ne torni da dov'è venuta qui non è la benvenuta - d0ttGoNzo : @valeriolundini Porga le mie condoglianze. Non trovavo assolutamente giusto che il sig Altaggi percepisse un compen… - tra_mon : RT @cavaliereultimo: @ClaudioDeglinn2 Vada via falso profeta.. non hai detto una parola quanto esponenti di Davos hanno detto che Gesù è mo… -