“Dov’è Dio?” La difficile missione della Chiesa cattolica in Ucraina

Kiev – "Dov'è Dio? Perché non ferma questo orrore?". A un anno dall'invasione russa, la missione della Chiesa cattolica nella martoriata Ucraina è intrisa di difficoltà. Ci sono gli aiuti concreti alla popolazione: medicine, cibo, coperte, vestiti… ma i tanti che si rivolgono agli Istituti ecclesiastici non chiedono solo aiuti materiali. "Dov'è Dio?" è la domanda più frequente che viene rivolta ai sacerdoti cattolici presenti in Ucraina. Sacerdoti, racconta a ilfaroonline.it padre Paulo Ostrovskiy, religioso della Congregazione dei Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che non hanno mai lasciato le proprie parrocchie e le proprie chiese per stare vicino ...

