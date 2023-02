Dopo Soumahoro e Fedez | ecco la nuova regina del Pd

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1-14.mp4, forse il Pd ha trovato un nuovo segretario. È una professoressa. C’è una professoressa a Firenze che invita a vigilare sul ritorno del fascismo e lo fa con metodi fascisti. Che cos’è infatti il fascismo se non l’imposizione di un pensiero unico, il rifiuto delle idee diverse dalle tue, l’uso della forza per imporre le tue?, Annalisa Favino, preside del liceo di Firenze, teatro nei giorni scorsi di uno scontro tra studenti di destra e di sinistra, invece che abbassare la tensione ha preso carta e penna per buttare giù una lettera aperta che è benzina sul fuoco. Uno che cosa si aspetta da un educatore? Mah, io mi aspetterei che dicesse “ragazzi, non è coi cazzotti che si risolvono le questioni, non è la forza dei ...