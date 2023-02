Donna uccisa dal cancello nel Napoletano, condannato il proprietario della casa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il giudice monocratico di Napoli Nord Stefania Amodeo ha condannato il proprietario dell’abitazione presa in fitto dalla famiglia di una Donna di 60 anni, Maria Adamo, morta sul colpo, nel dicembre del 2018, dopo essere stata travolta da un cancello scorrevole all’esterno della casa, in un parco privato di via della Resistenza, a Mugnano di Napoli. Il giudice di Napoli Nord ha inflitto un anno di reclusione al proprietario, ritenuto colpevole di omicidio colposo. Accordata una provvisionale di 25mila euro per i cinque eredi della vittima, difesi dall’avvocato Sergio Pisani, e anche un risarcimento da quantificare. La signora, secondo quando accertarono i carabinieri, stava aprendo il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il giudice monocratico di Napoli Nord Stefania Amodeo haildell’abitazione presa in fitto dalla famiglia di unadi 60 anni, Maria Adamo, morta sul colpo, nel dicembre del 2018, dopo essere stata travolta da unscorrevole all’esterno, in un parco privato di viaResistenza, a Mugnano di Napoli. Il giudice di Napoli Nord ha inflitto un anno di reclusione al, ritenuto colpevole di omicidio colposo. Accordata una provvisionale di 25mila euro per i cinque eredivittima, difesi dall’avvocato Sergio Pisani, e anche un risarcimento da quantificare. La signora, secondo quando accertarono i carabinieri, stava aprendo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Il 7 ottobre '06,il giorno in cui Anna fu uccisa,era il compleanno di Putin. Al funerale di Anna c’erano 2mila pe… - fanpage : La donna non è stata in grado di proferire parola davanti al gip - cronacacampania : Giovane donna uccisa da un tumore a soli 36 anni - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Gli inquirenti pensano che il marito l'abbia uccisa con calci e pugni???? - Informa_Press : Gli inquirenti pensano che il marito l'abbia uccisa con calci e pugni???? -