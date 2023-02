Dominguez: «Con l’Inter partita vera! Vogliamo vincere, siamo fiduciosi» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club. L’argentino si è espresso sul Thiago Motta e sull’imminente sfida all’Inter partita VERA – Queste le parole di Dominguez: «Thiago Motta? Un grande rapporto, lo ascolto quando mi chiede qualcosa sui dettagli di posizionamento a centrocampo. Lui ha giocato in grandi squadre. Sfida all’Inter? Sarà una partita durissima, dobbiamo rispettare l’avversario perché sono una delle squadre migliori d’Italia. Noi cercheremo di fare il nostro gioco, siamo con la nostra gente in casa. siamo fiduciosi di poter portare la vittoria a casa. Dopo quello che è successo lo scorso anno loro vorranno vincere, anche noi. Sarà partita ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nicolas, centrocampista del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club. L’argentino si è espresso sul Thiago Motta e sull’imminente sfida alVERA – Queste le parole di: «Thiago Motta? Un grande rapporto, lo ascolto quando mi chiede qualcosa sui dettagli di posizionamento a centrocampo. Lui ha giocato in grandi squadre. Sfida al? Sarà unadurissima, dobbiamo rispettare l’avversario perché sono una delle squadre migliori d’Italia. Noi cercheremo di fare il nostro gioco,con la nostra gente in casa.di poter portare la vittoria a casa. Dopo quello che è successo lo scorso anno loro vorranno, anche noi. Sarà...

