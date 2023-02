Domenica ‘Aperi-Fit’ a Roma con i consigli della biologa nutrizionista Manuela Ferraironi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Largo a tè, bevande fermentate e spezie, oltre alla frutta e alla verdura di stagione. Con cocktail alcolici selezionati, gustosi e poveri di zuccheri. Il tutto abbinato ad un’offerta food gustosa ma rigorosamente salutare. Chi l’ha detto che chi è a dieta non può uscire con gli amici a prendere un aperitivo? O che anche i più convinti salutisti debbano comunque sempre tenersi alla larga dai bar? Si deve al bar tender Gianluca Franzoso l’invenzione dell’APERI-FIT, aperitivo a base di cocktail golosi ma salutari per chi è attento alla dieta per motivi di salute, di esigenze sportive o per chi ama stare in compagnia, ma preferisce non esagerare con le calorie o alimenti poco sani.26 febbraio, dalle 18.30, un evento APERI-FIT si svolgerà per la prima volta anel noto locale Triplo Cocktail Bar, in via Gaspare ...