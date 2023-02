Doctor Strange 3 è stato aggiunto al calendario delle uscite Marvel (RUMOR) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Secondo una recente indiscrezione, il terzo capitolo di Doctor Strange sarebbe già in fase di sviluppo e pronto a essere annunciato. Dopo quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e nella sua scena post-credits, un terzo capitolo della saga sembrerebbe essere scontato, ma la Marvel non ha ancora annunciato nulla in merito. Lo scooper KC Walsh ha però rivelato di aver visto Doctor Strange 3 nel calendario delle prossime uscite Marvel, segno di un possibile annuncio in arrivo. Lo scooper parla di un nuovo film di Doctor Strange, ma non condivide una possibile finestra di lancio. Per molti è probabile che la nuova avventura con Benedict Cumberbatch nei ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) Secondo una recente indiscrezione, il terzo capitolo disarebbe già in fase di sviluppo e pronto a essere annunciato. Dopo quanto accaduto innel Multiverso della Follia e nella sua scena post-credits, un terzo capitolo della saga sembrerebbe essere scontato, ma lanon ha ancora annunciato nulla in merito. Lo scooper KC Walsh ha però rivelato di aver visto3 nelprossime, segno di un possibile annuncio in arrivo. Lo scooper parla di un nuovo film di, ma non condivide una possibile finestra di lancio. Per molti è probabile che la nuova avventura con Benedict Cumberbatch nei ...

