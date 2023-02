Doccia fredda per Cospito: le proteste non smuovono la Cassazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa di Alfredo Cospito. La decisione è arrivata al termine della camera di consiglio dei supremi giudici della prima sezione penale. L'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi resta al 41bis. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laha rigettato il ricorso della difesa di Alfredo. La decisione è arrivata al termine della camera di consiglio dei supremi giudici della prima sezione penale. L'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi resta al 41bis.

