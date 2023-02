Dl Ong, maggioranza compatta impone stretta sul soccorso in mare (Di venerdì 24 febbraio 2023) La svolta sulle navi delle Ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo era stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni, a novembre, nel mese dello scontro con la Francia sul caso della Ocean Viking. Il decreto era stato poi varato dal Consiglio dei ministri tra Natale e Capodanno, e con una volata finale in Senato è diventato legge con 84 voti a favore e 61 contrari. Il provvedimento che contiene una stretta all'attività delle navi delle Ong, aveva affermato la premier Meloni chiarendone la ratio in uno dei suoi video degli 'appunti di Giorgia' sui social, "ha come obiettivo il rispetto del diritto internazionale, perché il diritto internazionale sul salvataggio in mare non prevede che ci sia qualcuno che può fare il traghetto nel Mediterraneo o in un altro mare e fare la spola con gli scafisti per trasferire la gente da una ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) La svolta sulle navi delle Ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo era stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni, a novembre, nel mese dello scontro con la Francia sul caso della Ocean Viking. Il decreto era stato poi varato dal Consiglio dei ministri tra Natale e Capodanno, e con una volata finale in Senato è diventato legge con 84 voti a favore e 61 contrari. Il provvedimento che contiene unaall'attività delle navi delle Ong, aveva affermato la premier Meloni chiarendone la ratio in uno dei suoi video degli 'appunti di Giorgia' sui social, "ha come obiettivo il rispetto del diritto internazionale, perché il diritto internazionale sul salvataggio innon prevede che ci sia qualcuno che può fare il traghetto nel Mediterraneo o in un altroe fare la spola con gli scafisti per trasferire la gente da una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... texuiller : @FratellidItalia @Marcolisei il decreto sulle ONG non serve a nulla . da molto tempo i clandestini arrivano via… - checchina2 : @borghi_claudio Grazie la grande maggioranza, non è un lavoro impossibile come vuole far credere. Le opposizioni in… - groucho_wa : @luciodigaetano Tipo far affogare in mare dei poveracci con i provvedimenti contro le ONG. Commenti come il tuo m… - GiovanniCretel5 : @ZanAlessandro allora nonostante la 'mazzata' elettorale ancora non avete capito nulla.Alla maggioranza degli ital… - Giacometta3 : RT @PastorellaGiu: Alcune anticipazioni dal video: purtroppo, come saprete di certo, il decreto #ONG è andato avanti e ha ottenuto la fiduc… -