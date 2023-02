Discriminazione basata sulla casta: Seattle prima città degli stati Uniti ad abolirla (Di venerdì 24 febbraio 2023) Seattle è diventata la prima città degli stati Uniti a vietare la Discriminazione basata sulla casta. Una pratica che l’India, dove la divisione della società indù in rigidi gruppi gerarchici è nata oltre 3.000 anni fa, ha vietato nel 1948, anche se l’ideologia continua ancora oggi sia nella regione asiatica che nelle comunità della diaspora negli Usa. Nella più grande città dello Stato di Washington, che ospita oltre 500.000 asiatici, è stato decisivo il voto in consiglio comunale su una proposta di legge della consigliera Kshama Sawant. Una mossa contro i pregiudizi Cresciuta in una famiglia bramina di casta superiore, la donna ha proposto l’ordinanza a gennaio, ricevendo in cambio ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023)è diventata laa vietare la. Una pratica che l’India, dove la divisione della società indù in rigidi gruppi gerarchici è nata oltre 3.000 anni fa, ha vietato nel 1948, anche se l’ideologia continua ancora oggi sia nella regione asiatica che nelle comunità della diaspora negli Usa. Nella più grandedello Stato di Washington, che ospita oltre 500.000 asiatici, è stato decisivo il voto in consiglio comunale su una proposta di legge della consigliera Kshama Sawant. Una mossa contro i pregiudizi Cresciuta in una famiglia bramina disuperiore, la donna ha proposto l’ordinanza a gennaio, ricevendo in cambio ...

