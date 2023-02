Diritto di precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità: quando e come si applica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il docente soprannumerario ha precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità soltanto se rispetta le disposizioni contrattuali su come presentare domanda di mobilità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il docente soprannumerario haper ildi ex-soltanto se rispetta le disposizioni contrattuali supresentare domanda di mobilità L'articolo .

