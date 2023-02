DIRETTA F1, Test Sakhir 2023 LIVE: Verstappen svetta, 3° Sainz e 5° Leclerc lavora sul set-up (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 DEL MATTINO 15.45 Alonso continua a inanellare giri su giri, lo spagnolo è arrivato a 14 con questo run su gomme medie (C2), sul ritmo da 1:38 basso. 15.43 Uno sguardo interessato, quello di Sergio Perez: Checo’s come for a closer look of the 2023 competition #F1 #F1Testing pic.twitter.com/ldeW1Cxtto — Formula 1 (@F1) February 24, 2023 15.41 In tutto questo si conferma un Alonso decisamente consistente: 12 giri sulle gomme medie (C2) per Nando e passo da 1:38 basso. 15.39 Nel frattempo si lavorare nel box Red Bull sul fondo della monoposto di Verstappen, potrebbe essere un lavoro piuttosto lungo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LADEIDI F1 DEL MATTINO 15.45 Alonso continua a inanellare giri su giri, lo spagnolo è arrivato a 14 con questo run su gomme medie (C2), sul ritmo da 1:38 basso. 15.43 Uno sguardo interessato, quello di Sergio Perez: Checo’s come for a closer look of thecompetition #F1 #F1ing pic.twitter.com/ldeW1Cxtto — Formula 1 (@F1) February 24,15.41 In tutto questo si conferma un Alonso decisamente consistente: 12 giri sulle gomme medie (C2) per Nando e passo da 1:38 basso. 15.39 Nel frattempo sire nel box Red Bull sul fondo della monoposto di, potrebbe essere un lavoro piuttosto lungo. ...

