DIRETTA F1, Test Sakhir 2023 LIVE: Verstappen svetta, 3° Sainz e 5° Leclerc lavora sul set-up. Bandiera rossa! (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 DEL MATTINO 16.04 Problemi di natura idraulica per Russell confermati dall’indicazione sul volante della W14 del britannico. 16.02 Ufficio facce in Mercedes e c’è poco spazio alle interpretazioni… RED FLAG The Mercedes of George Russell has stopped out on track #F1 #F1Testing pic.twitter.com/55CrOcGtm8 — Formula 1 (@F1) February 24, 2023 16.01 Problemi di natura idraulica, forse, per la Mercedes. Russell rimasto piantato in quarta marcia. 16.00 ATTENZIONE!! Russell fermo in mezzo alla pista e Bandiera rossa!! 15.58 1:39.063 per Leclerc che va molto su con i tempi. 15.57 1:37.796 realizza questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LADEIDI F1 DEL MATTINO 16.04 Problemi di natura idraulica per Russell confermati dall’indicazione sul volante della W14 del britannico. 16.02 Ufficio facce in Mercedes e c’è poco spazio alle interpretazioni… RED FLAG The Mercedes of George Russell has stopped out on track #F1 #F1ing pic.twitter.com/55CrOcGtm8 — Formula 1 (@F1) February 24,16.01 Problemi di natura idraulica, forse, per la Mercedes. Russell rimasto piantato in quarta marcia. 16.00 ATTENZIONE!! Russell fermo in mezzo alla pista e! 15.58 1:39.063 perche va molto su con i tempi. 15.57 1:37.796 realizza questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - twospeakersinF1 : CONFERMATO PROBLEMA IDRAULICO PER LA W14 DI RUSSELL scopri cosa accade in Bahrain - twospeakersinF1 : 15:55 BANDIERA ROSSA: RUSSELL FERMO IN PISTA Primi problemi per la Mercedes. Per scoprire cosa sta accadendo in Ba… - danielesparisci : Cambiamenti di assetto e carico di benzina, fra poco Leclerc scende di nuovo in pista #F1testing - twospeakersinF1 : 15:32 Lavori in corso sulla RB19 di Verstappen. La Red Bull di Verstappen si trova al momento nel box, con i meccan… -