DIRETTA F1, Test Sakhir 2023 LIVE: Verstappen davanti a tutti, Leclerc è quarto

14.49 Torna ai box Russell dopo una breve run con C2 nuova per una prova pit stop per i meccanici. 14.46 Leclerc si migliora nel primo e nel terzo settore, ma non nel tempo complessivo. Tanti sottosterzi, non tanta stabilità. 14.43 Verstappen fa fucsia nel primo settore, ma non migliora il tempo nel complesso: sta ultimando i dettagli sul giro veloce da qualifica il campione del mondo. 14.41 Carlos Sainz a Sky Sport: "Da questi Test stiamo cercando di trovare la strada giusta, dove andare e dove non andare. Cerchiamo di mandare la macchina al limite per sentire qual è il feeling. La nostra priorità è migliorare il passo gara ..."

