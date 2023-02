DIRETTA F1, Test Sakhir 2023 LIVE: comanda Verstappen, 3° Sainz, Leclerc cerca l’assetto giusto (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 DEL MATTINO 15.04 E’ evidente come il lavoro della Ferrari sia diverso da quello della Red Bull. La Rossa sta ancora lavorando sulla messa a punto, girando con più benzina, mentre Verstappen lavora più di fino, avendo già inanellato diverse tornate ieri. 15.00 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1. Verstappen, Red Bull, 1m31.650s, C3 – 15 laps 2. Hulkenberg, Haas, 1m32.466s, C4 – 22 laps3. Sainz, Ferrari, 1m32.486s, C3 – 70 laps 4. Sargeant, Williams, 1m32.549s, C5 – 94 laps5. Leclerc, Ferrari, 1m32.725s, C3 – 18 laps 6. Alonso, Aston Martin, 1m32.969s, C3 – 91 laps 7. Zhou, Alfa Romeo, 1m33.170s, Proto – 81 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LADEIDI F1 DEL MATTINO 15.04 E’ evidente come il lavoro della Ferrari sia diverso da quello della Red Bull. La Rossa sta ancora lavorando sulla messa a punto, girando con più benzina, mentrelavora più di fino, avendo già inanellato diverse tornate ieri. 15.00 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1., Red Bull, 1m31.650s, C3 – 15 laps 2. Hulkenberg, Haas, 1m32.466s, C4 – 22 laps3., Ferrari, 1m32.486s, C3 – 70 laps 4. Sargeant, Williams, 1m32.549s, C5 – 94 laps5., Ferrari, 1m32.725s, C3 – 18 laps 6. Alonso, Aston Martin, 1m32.969s, C3 – 91 laps 7. Zhou, Alfa Romeo, 1m33.170s, Proto – 81 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica alle 15.00 di questo Day-2 di #F1Testing #BahrainTesting Segui la nostra cronaca minuto pe… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica alle 15.00 di questo Day-2 di #F1Testing #BahrainTesting Segui la nostra cronaca minuto pe… - 4ragazzi1D : RT @danielesparisci: Test F1 in Bahrain,a ggiornamenti in tempo reale da Sakhir. Sarà interessante vedere la simulazione di gara di Leclerc… - LucianoYoma : RT @danielesparisci: Test F1 in Bahrain,a ggiornamenti in tempo reale da Sakhir. Sarà interessante vedere la simulazione di gara di Leclerc… -