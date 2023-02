DIRETTA F1, Test Sakhir 2023 LIVE: comanda Verstappen, 3° Sainz e 5° Leclerc fa prove comparative (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 DEL MATTINO 15.23 Costante sull’1:37 basso il passo di Alonso, che continua a essere performante con l’Aston Martin. 15.21 1:37.283 per Alonso che dà seguito a un buon ritmo con le mescole C2. Lo spagnolo sfonda la barriera dei 100 giri di giornata. 15.20 In pista, in questo momento, Alonso con l’Aston Martin e ottimo il tempo d’attacco con le gomme medie in 1:37.019. 15.18: Piastri migliora il suo crono e si porta in 13ma posizione con la McLaren con il crono di 1:33.878 con le gomme C3. Di seguito la classifica aggiornata: 1. Verstappen, Red Bull, 1m31.650s, C3 – 18 laps 2. Hulkenberg, Haas, 1m32.466s, C4 – 26 laps3. Sainz, Ferrari, 1m32.486s, C3 – 70 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO LADEIDI F1 DEL MATTINO 15.23 Costante sull’1:37 basso il passo di Alonso, che continua a essere performante con l’Aston Martin. 15.21 1:37.283 per Alonso che dà seguito a un buon ritmo con le mescole C2. Lo spagnolo sfonda la barriera dei 100 giri di giornata. 15.20 In pista, in questo momento, Alonso con l’Aston Martin e ottimo il tempo d’attacco con le gomme medie in 1:37.019. 15.18: Piastri migliora il suo crono e si porta in 13ma posizione con la McLaren con il crono di 1:33.878 con le gomme C3. Di seguito la classifica aggiornata: 1., Red Bull, 1m31.650s, C3 – 18 laps 2. Hulkenberg, Haas, 1m32.466s, C4 – 26 laps3., Ferrari, 1m32.486s, C3 – 70 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica alle 15.00 di questo Day-2 di #F1Testing #BahrainTesting Segui la nostra cronaca minuto pe… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica alle 15.00 di questo Day-2 di #F1Testing #BahrainTesting Segui la nostra cronaca minuto pe… - 4ragazzi1D : RT @danielesparisci: Test F1 in Bahrain,a ggiornamenti in tempo reale da Sakhir. Sarà interessante vedere la simulazione di gara di Leclerc… -