DIRETTA F1, Test Sakhir 2023 LIVE: classifica dei tempi, Alfa Romeo davanti! La Ferrari inizia a macinare sul passo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E classifica SESSIONE DEL MATTINO LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 DEL MATTINO 17.31 Di seguito l'ordine dei tempi della seconda giornata: 1. Zhou, Alfa Romeo, 1m31.610s, C5 – 133 laps 2. Verstappen, Red Bull, 1m31.650s, C3 – 47 laps 3. Alonso, Aston Martin, 1m32.205s, C3 – 130 laps 4. De Vries, AlphaTauri, 1m32.222s, C5 – 74 laps 5. Hulkenberg, Haas, 1m32.466s, C4 – 68 laps6. Sainz, Ferrari, 1m32.486s, C3 – 70 laps 7. Sargeant, Williams, 1m32.549s, C5 – 154 laps8. Leclerc, Ferrari, 1m32.725s, C3 – 68 laps 9. Piastri, McLaren, 1m33.175s, C3 – 74 laps 10. Gasly, Alpine, 1m33.186s, C3 – 59 laps 11. Magnussen, Haas, 1m33.442s, C3 – 67 laps 12. Ocon, ...

