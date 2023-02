Dionisi: «Pinamonti sarà della partita! Mi resta da capire solo una cosa» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pinamonti ha recuperato dagli acciacchi e fisici e domani sarà disponibile per Lecce-Sassuolo. Ne ha parlato anche Dionisi durante la conferenza stampa della vigilia RECUPERATI ? Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Sassuolo, match in programma domani sera. Le sue parole in merito al prestito Inter Pinamonti: «Domenico Berardi si è allenato tutta la settimana, salvo cose straordinarie è disponibile domani. Pinamonti? Ovvio che più allenamenti fa, più minuti fa, più possibilità di minutaggio ampia può avere. sarà della partita sì, dall’inizio o durante quello non lo so». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)ha recuperato dagli acciacchi e fisici e domanidisponibile per Lecce-Sassuolo. Ne ha parlato anchedurante la conferenza stampavigilia RECUPERATI ? Alessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Sassuolo, match in programma domani sera. Le sue parole in merito al prestito Inter: «Domenico Berardi si è allenato tutta la settimana, salvo cose straordinarie è disponibile domani.? Ovvio che più allenamenti fa, più minuti fa, più possibilità di minutaggio ampia può avere.partita sì, dall’inizio o durante quello non lo so». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non ...

