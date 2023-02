Digimon World: Next Order è disponibile su Nintendo Switch e PC (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non saremo “insieme a Davis, Yolei, Cody, Kari e TK”, ma Digimon World: Next Order ci aspetta comunque su Nintendo Switch e PC… da oggi! Per quanto noto principalmente per l’ottimo anime, il franchise nato come “rivale per caso di Pokémon” fa oggi il suo ritorno su Nintendo Switch (e PC) con Digimon World: Next Order. Il titolo, per chi non ne fosse al corrente, si pone come GdR e vede il mondo digitale (DigiWorld, per chi ricorda la sopracitata serie) piombare nel caos. Il nostro compito, in quanto Digiprescelti, sarà quello di impedire la distruzione del mondo ad opera di un virus. Quest’ultimo è in grado di trasformare qualsiasi creatura digitale in una copia di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non saremo “insieme a Davis, Yolei, Cody, Kari e TK”, maci aspetta comunque sue PC… da oggi! Per quanto noto principalmente per l’ottimo anime, il franchise nato come “rivale per caso di Pokémon” fa oggi il suo ritorno su(e PC) con. Il titolo, per chi non ne fosse al corrente, si pone come GdR e vede il mondo digitale (Digi, per chi ricorda la sopracitata serie) piombare nel caos. Il nostro compito, in quanto Digiprescelti, sarà quello di impedire la distruzione del mondo ad opera di un virus. Quest’ultimo è in grado di trasformare qualsiasi creatura digitale in una copia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BandaiNamcoIT : Entra nel Mondo Digitale e stringi legami indissolubili con i tuoi compagni Digimon! ?? Digimon World Next Order è… - tuttoteKit : Digimon World: Next Order è disponibile su Nintendo Switch e #PC #DigimonWorldNextOrder #NintendoSwitch #PSVita… - GamerNewsit : #digimonworldnextorder Digimon World: Next Order è disponibile per Switch e PC Disponibile anche in versione fisica… - Nextplayer_it : Digimon World: Next Order è disponibile da ora su PC e Nintendo Switch - svarioken : ?? Digimon World: Next Order disponibile su Steam. A 37,99€ via mmoga. • -