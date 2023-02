Diablo IV: un trailer per scoprire la nascita di Sanctuarium! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tramite comunicato stampa, Blizzard ha divulgato un nuovo trailer dietro le quinte per Diablo IV, in cui possiamo dare un’occhiata alla nascita e allo sviluppo del mondo di Sanctuarium: scopriamo insieme tutti i dettagli Diablo IV è un titolo dalla duplice valenza: da un lato è uno dei sequel più attesi da tutti i videogiocatori nati e cresciuti a fine anni ’90, quando spopolò su PC il primo capitolo del franchise e, ancor più, nel 2000 con il secondo capitolo. Dall’altro, sarà quasi certamente figlio di uno sviluppo fin troppo travagliato da permettergli di rendere appieno e nella totalità della sua potenzialità. Recentemente Blizzard ha svelato le date dell’early access e dell’Open Beta, e speriamo davvero che il gioco sappia rendere giustizia ad un brand che ha davvero dato tanto (e che, dalla sua, ha un ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tramite comunicato stampa, Blizzard ha divulgato un nuovodietro le quinte perIV, in cui possiamo dare un’occhiata allae allo sviluppo del mondo di Sanctuarium: scopriamo insieme tutti i dettagliIV è un titolo dalla duplice valenza: da un lato è uno dei sequel più attesi da tutti i videogiocatori nati e cresciuti a fine anni ’90, quando spopolò su PC il primo capitolo del franchise e, ancor più, nel 2000 con il secondo capitolo. Dall’altro, sarà quasi certamente figlio di uno sviluppo fin troppo travagliato da permettergli di rendere appieno e nella totalità della sua potenzialità. Recentemente Blizzard ha svelato le date dell’early access e dell’Open Beta, e speriamo davvero che il gioco sappia rendere giustizia ad un brand che ha davvero dato tanto (e che, dalla sua, ha un ...

