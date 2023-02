Di Valditara mi spaventa la macchina della propaganda | si sente solo una voce | la sua

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando è stato eletto questo governo di destra ho avuto paura. Ho avuto il timore che da docente avrei dovuto scegliere se stare dalla parteCostituzione o di una circolare del signor ministro. Ora non si tratta piùdi un sospetto marealtà. In queste ore la preside del liceo “da Vinci” di Firenze, Annalisa Savino, dopo l’aggressione di “Azione studentesca”, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare il ministro dell’Istruzione ovvero scrivere una lettera ai suoi studenti per invitarli a riflettere sul fascismo. Una missiva pacata, scritta senza mai citare i giovani di Azione studentesca ma “condannando la violenza e la prepotenza”. Risultato? Il leghista Giuseppesi è affrettato a definire la letterapreside “del tutto impropria” e a ribadire che “Non compete a una ...