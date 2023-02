Di Lorenzo vince il premio Uefa come gol della settimana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha vinto il premio come miglior gol della settimana in Champions League, ovviamente in riferimento all’andata degli ottavi di finale di questa settimana. Il terzino del Napoli è arrivato primo in questa particolare classifica. Il gol contro l’Eintracht viene quindi riconosciuto dalla Uefa come il migliore di questa settimana nella più importante competizione europea. Il gol è arrivato in seguito ad una azione corale del Napoli e il terzino del Napoli ha insaccato alle spalle del portiere tedesco Trapp con un gran tiro di sinistro. Il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato votato come il migliore della settimana in #UCL ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il terzino del Napoli, Giovanni Di, ha vinto ilmiglior golin Champions League, ovviamente in riferimento all’andata degli ottavi di finale di questa. Il terzino del Napoli è arrivato primo in questa particolare classifica. Il gol contro l’Eintracht viene quindi riconosciuto dallail migliore di questanella più importante competizione europea. Il gol è arrivato in seguito ad una azione corale del Napoli e il terzino del Napoli ha insaccato alle spalle del portiere tedesco Trapp con un gran tiro di sinistro. Il gol di Giovanni Diè stato votatoil migliorein #UCL ...

