Di Lorenzo: “Capitano del Napoli? Vi dico cosa provo”, poi il commento sulla pizza napoletana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giovanni Di Lorenzo, Capitano del Napoli, è stato intervistato dai ragazzi della Lega Serie A di Tik Tok che gli hanno fatto visita direttamente a Castel Volturno. Non sono mancati alcuni siparietti con il 22 azzurro che ha anche dovuto scegliere tra pizza e carbonara. Di seguito alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Capitano del Napoli. Intervista Di Lorenzo per la Serie A “Non c’è un segreto per arrivare a giocare da professionista, alla base deve esserci passione e sacrificio, non deve mancare ovviamente la fortuna” “pizza o Carbonara? Tutta la vita la pizza. A Napoli è fantastica. Essere il Capitano di questa squadra è una grande emozione, è una cosa nuova anche ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giovanni Didel, è stato intervistato dai ragazzi della Lega Serie A di Tik Tok che gli hanno fatto visita direttamente a Castel Volturno. Non sono mancati alcuni siparietti con il 22 azzurro che ha anche dovuto scegliere trae carbonara. Di seguito alcune delle dichiarazioni rilasciate daldel. Intervista Diper la Serie A “Non c’è un segreto per arrivare a giocare da professionista, alla base deve esserci passione e sacrificio, non deve mancare ovviamente la fortuna” “o Carbonara? Tutta la vita la. Aè fantastica. Essere ildi questa squadra è una grande emozione, è unanuova anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato votato come il migliore della settimana in #UCL ?? ?? Complimenti Capitano… - GiulianoDAlte10 : RT @sscnapoli: ??? Il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato votato come il migliore della settimana in #UCL ?? ?? Complimenti Capitano ????? ?? #… - RubentusStyle : RT @sscnapoli: ??? Il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato votato come il migliore della settimana in #UCL ?? ?? Complimenti Capitano ????? ?? #… - LuigiLiccardo6 : RT @sscnapoli: ??? Il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato votato come il migliore della settimana in #UCL ?? ?? Complimenti Capitano ????? ?? #… - Vetriolo_ : RT @sscnapoli: ??? Il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato votato come il migliore della settimana in #UCL ?? ?? Complimenti Capitano ????? ?? #… -