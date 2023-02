"Di cosa si deve vergognare": Cappellini e Di Cesare, rissa e insulti | Video (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Dire che le mie posizioni hanno avuto spazio dall'inizio della guerra fino a oggi non è vero, io sono stata continuamente dileggiata": Donatella Di Cesare, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha avuto uno scontro acceso con Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, sul conflitto in Ucraina. "Cappellini è stato uno dei primi a fare una lista di proscrizione, mi ha dato della terrapiattista, avendo io scritto un libro sul complotto", ha spiegato la professoressa. "Terrapiattista era usato in un ambito in cui si parlava di tutti quei personaggi, tra cui anche lei...", ha cominciato il giornalista. Ma la Di Cesare lo ha interrotto: "Ma allora lo riconosca...". "Sì, io lo rivendico, lo ribadisco", ha risposto Cappellini. "Ribadisco il termine terrapiattista a proposito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Dire che le mie posizioni hanno avuto spazio dall'inizio della guerra fino a oggi non è vero, io sono stata continuamente dileggiata": Donatella Di, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha avuto uno scontro acceso con Stefano, giornalista di Repubblica, sul conflitto in Ucraina. "è stato uno dei primi a fare una lista di proscrizione, mi ha dato della terrapiattista, avendo io scritto un libro sul complotto", ha spiegato la professoressa. "Terrapiattista era usato in un ambito in cui si parlava di tutti quei personaggi, tra cui anche lei...", ha cominciato il giornalista. Ma la Dilo ha interrotto: "Ma allora lo riconosca...". "Sì, io lo rivendico, lo ribadisco", ha risposto. "Ribadisco il termine terrapiattista a proposito di ...

