"Devo dirti una cosa". GF Vip 7, così Daniele Dal Moro fa crollare Oriana Marzoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la rivelazione spiazza il pubblico del GF Vip 7. Amori turbolenti nella casa più spiata d'Italia e maretta che sopraggiunge non solo tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, coppia spesso interessata da tensioni e accesi confronti. Questa volta a finire sotto la luce dei riflettori, proprio la coppia preferita dagli italiana, insieme a quella degli Incorvassi. Crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Una messa in onda decisamente movimentata la 36esima del GF Vip 7 che ha toccato diversi aspetti delle questioni sentimentali che animano i concorrenti del reality show. E la lite questa volta è scoppiata proprio tra Oriana e Daniele in seguito ad alcune espressioni della ...

