Detenuto all'ergastolo evade dal carcere: la fuga da film con le lenzuola annodate. Scatta la caccia all'uomo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una fuga da film, con le lenzuola annodate con cui si è calato fuori da una finestra. Un ergastolano pugliese di 39 anni, Marco Rapuano , detto 'Pallone', che scontava la sua pena in regime di alta ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unada, con lecon cui si è calato fuori da una finestra. Un ergastolano pugliese di 39 anni, Marco Rapuano , detto 'Pallone', che scontava la sua pena in regime di alta ...

