Destre ai ferri corti sugli aiuti a Kiev Gli alleati passano Giorgia… per le armi La premier punta a fare dell’Italia l’hub militare d’Europa ma in Forza Italia e Lega cresce la fronda dei dissidenti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La strada pare ormai tracciata. Dopo la visita di Giorgia Meloni adalucraino Volodymyr Zelensky, l’impegnosarà ancora più concreto di quanto già non lo sia stato. Non a caso, dopo essere rientrata in, la presidente del Consiglio si è messa subito al lavoro, ovviamente col titolare della Difesa Guido Crosetto, sul settimo decreto col quale invieremo nuoveall’Ucraina. Ci sono però questioni tecniche e di coordinamento che andranno risolte. Nodi che non si sciolgono in una manciata di giorni, come ha lasciato intendere qualche giornale. Per esempio, le batterie dello scudo Samp/T, in sostanza missili che abbattono missili nemici, devono ancora partire pere dovranno essere assemblate con i pezzi in arrivo dalla Francia. ...