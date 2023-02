Delitto di via Poma, dalle tracce di sangue di tipo “A” ai 7 alibi mai verificati: tutti i punti oscuri che potrebbero portare all’assassino di Simonetta Cesaroni (Di venerdì 24 febbraio 2023) È l’estate di Italia ’90. Il sogno delle notti magiche ad agosto è ormai sfumato ma davanti ai baretti di periferia si discute ancora dei gol di Totò Schillaci. Anche i sogni di una ragazza di Roma sud trovano un triste epilogo nel quartiere “dei ricchi”. Il 7 agosto del 1990 il corpo di Simonetta Cesaroni viene trovato esanime e nudo sul pavimento di un ufficio in un bel palazzotto di Prati, sede del Comitato regionale degli Ostelli della gioventù. È stata ammazzata con 29 coltellate nella stanza direttore che era in ferie. Una stanza in cui non sarebbe dovuta entrare. La presunta arma del Delitto, un tagliacarte, viene rinvenuta là dove avrebbe dovuto essere anche se, proprio quella mattina era stata cercata invano da una impiegata. Quello di via Poma è il Delitto irrisolto per eccellenza, talmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) È l’estate di Italia ’90. Il sogno delle notti magiche ad agosto è ormai sfumato ma davanti ai baretti di periferia si discute ancora dei gol di Totò Schillaci. Anche i sogni di una ragazza di Roma sud trovano un triste epilogo nel quartiere “dei ricchi”. Il 7 agosto del 1990 il corpo diviene trovato esanime e nudo sul pavimento di un ufficio in un bel palazzotto di Prati, sede del Comitato regionale degli Ostelli della gioventù. È stata ammazzata con 29 coltellate nella stanza direttore che era in ferie. Una stanza in cui non sarebbe dovuta entrare. La presunta arma del, un tagliacarte, viene rinvenuta là dove avrebbe dovuto essere anche se, proprio quella mattina era stata cercata invano da una impiegata. Quello di viaè ilirrisolto per eccellenza, talmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Delitto di via Poma, dalle tracce di sangue di tipo “A” ai 7 alibi mai verificati: tutti i punti oscuri che potrebb… - Taiseishogun : RT @Paolosantagata5: #ilPrezzo Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza Portate alla luc… - Best1doctor : RT @Paolosantagata5: #ilPrezzo Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza Portate alla luc… - giober50 : RT @Paolosantagata5: #ilPrezzo Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza Portate alla luc… - intornoAlTempo : RT @Paolosantagata5: #ilPrezzo Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza Portate alla luc… -