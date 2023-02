Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Roberto Baggio and Alessandro Del Piero. - rumentacontrac1 : RT @JohannesBuckler: Il 4 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica i… - m3du5a : RT @JohannesBuckler: Il 4 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica i… - ge23official : #JuventusNantes , #DelPiero: #DiMaria potrebbe giocare dove vuole” - piemme : RT @JohannesBuckler: Il 4 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica i… -

ha commentato la prestazione super di Paulo Dybala nella serata magica DI Europa League contro il Salisburgo : "Ci sono state alla Juve delle tappe importanti - ha detto a Sky Sport - ...Dopo aver sbloccato il risultato con una perla di rara bellezza, una sorta di tiro allama fatto con sinistro, Angel Di Maria in serata di grazia, entra in area di rigore, ancora una volta ...

L'inaspettata rivelazione di Del Piero su Ferguson: "Voleva portarmi via della Juve..." VIDEO Corriere dello Sport

Juve, il retroscena di Del Piero: "Ferguson mi voleva al Manchester United" Tuttosport

Del Piero rivela: “Alex Ferguson mi voleva al Manchester United” ItaSportPress

Del Piero stupito da Dybala: la frase che sembra una frecciata alla Juve Corriere dello Sport

L'ex bianconero commenta l'exploit della Joya: "Qui si sente voluto. Vorrei sapere come ha fatto Mourinho in così poco tempo" ...Il verdetto nelle mani di cinque giudici, quattro le ipotesi sul tappeto. Nella camera di consiglio non ci saranno né il difensore Rossi Albertini ...