Del Piero sicuro su Dybala | «Protagonista di nuovo grazie a Mou»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessandro Dello dice con sicurezza su Paulo: l’ex numero 10 della Juventus elogia così l’attaccante della Roma Alessandro Del, negli studi di Sky Sport, ha parlato die del suo percorso in questa prima stagione alla Roma. LE PAROLE – «Ci sono state alla Juve dalle tappe importanti, alcune belle altre meno, con tanti infortuni. Ha vissuto un Mondiale alla porta, ma c’era nel momento fondamentale del rigore dove o ci sei o è dura uscirne. E’ tornatoalla Roma, portato in alto dall’allenatore. Sarebbe interessante capire come Mourinho ha costruito ildi Roma così in fretta. È stata prestazione totale oltre il gol. Ha confidenza in sé stesso, si sente bene. Ha necessità di sentirsi voluto in tutto e per tutto. Le qualità non gli sono ...