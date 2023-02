Declinazioni dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità nei CPIA (Di venerdì 24 febbraio 2023) I "risultati di apprendimento" attesi in esito ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana nei CPIA sono declinati, per ciascun livello, in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite a ciascuno dei seguenti ambiti: Ascolto, Lettura, Interazione (scritta e orale) e Produzione Scritta e Produzione Orale. In questo percorso ci lasciamo accompagnare, ancora una volta, dal PTOF del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pavia diretto, brillantemente, dal dirigente scolastico prof. Daniele Stefano Bonomi. A seguire la declinazione dei risultati di apprendimento definiti in competenze, conoscenze e abilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) I "di" attesi in esito ai percorsi di alfabetizzazione e didella lingua italiana neisono declinati, per ciascun livello, in specificheriferite a ciascuno dei seguenti ambiti: Ascolto, Lettura, Interazione (scritta e orale) e Produzione Scritta e Produzione Orale. In questo percorso ci lasciamo accompagnare, ancora una volta, dal PTOF del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pavia diretto, brillantemente, dal dirigente scolastico prof. Daniele Stefano Bonomi. A seguire la declinazione deididefiniti in. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Declinazioni dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità nei CPIA - profarchitetto : #concorsi Insularità: identità. Cercasi contributi per il convegno sull'isola di Ischia - IsAM lancia una call for… - SimoNetOnTheNet : Durante gli anni di pandemia ho preso qualche lezione di cinese e di russo. Non ci crederete, ma il cinese è molto… - ABBASTANILO : @Gitro77 È purtroppo una caratteristica ormai assodata della classe politica italiana, in tutte le sue declinazioni… - RanaAgnese : RT @chinafiles: Su #Banbiantian (??? “metà del cielo”) raccontiamo le storie di chi in Asia orientale lotta per la giustizia di genere in t… -