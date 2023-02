Debutta a Milano il nuovo progetto speciale firmato Louis Vuitton

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 febbraio 2023) All’interno dello storico Garage Traversi - che dallo scorso gennaio ospita il flagship milanese di- è stata inaugurata la mostra «White Canvas: LV Trainer in Residence». Dal 24 febbraio al 16 marzo, sarà possibile ammirare una nuova collezione di sneaker in edizione limitata, reinterpretate da artisti di fama mondiale. Il, nato da un’idea dell’ex direttore artistico uomo Virgil Abloh, con la collaborazione di Sky Gellatly, vede l'iconica LV Trainer in pelle utilizzata come una tela bianca per lo scambio artistico trae gli artisti coinvolti. La collaborazione, invito alla libera espressione della creatività, si basa sui legami storici della Maison con l’arte e l’evoluzione delle sue continue conversazioni creative in diversi ambiti e contesti culturali. Tre ...