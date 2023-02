Debito, ma non solo. Cosa attende il nuovo presidente della Banca mondiale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ajaypal Singh Banga (nato il 10 novembre 1959) sarà il nuovo presidente della Banca mondiale in una fase di grande trasformazione della grande istituzione finanziaria internazionale con base a Washington. Ho lavorato oltre quindici anni alla Banca mondiale quando era presieduta da Robert S. McNamara, segretario alla Difesa negli anni della guerra in Vietnam e precedente alla guida della Ford Motor Company. Due profili che possono sembrare totalmente differenti: fortemente politico il primo (iscritto al partito repubblicano il primo pur se indicato da Robert Kennedy) mentre molto manageriale il secondo. Ajaypal (Ayai per gli amici) Singh Banga è un dirigente d’azienda indiano-americano. Attualmente è vice ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ajaypal Singh Banga (nato il 10 novembre 1959) sarà ilin una fase di grande trasformazionegrande istituzione finanziaria internazionale con base a Washington. Ho lavorato oltre quindici anni allaquando era presieduta da Robert S. McNamara, segretario alla Difesa negli anniguerra in Vietnam e precedente alla guidaFord Motor Company. Due profili che possono sembrare totalmente differenti: fortemente politico il primo (iscritto al partito repubblicano il primo pur se indicato da Robert Kennedy) mentre molto manageriale il secondo. Ajaypal (Ayai per gli amici) Singh Banga è un dirigente d’azienda indiano-americano. Attualmente è vice ...

