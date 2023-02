De Laurentiis voleva le facce dei giocatori sulla maglia del Napoli, la Lega ha detto no (Repubblica) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto che sulle maglie del Napoli ci fosse stampata anche la faccia dei giocatori, ma la Lega Serie A ha bocciato l’idea. Su Repubblica l’ultima trovata del patron del Napoli, che però non sarà realizzata. “Non solo nome e numero, sulla maglia i giocatori del Napoli avrebbero potuto avere anche la loro faccia. L’ultima trovata di Aurelio De Laurentiis la conosce non è mai davvero l’ultima. Soprattutto quando si tratta di inventare delle nuove maglie da gioco”. “A cavallo di Natale, il presidente del Napoli aveva portato in Consiglio di Lega una proposta ulteriore. Per farsela approvare e poterla far indossare ai suoi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aurelio Deavrebbe voluto che sulle maglie delci fosse stampata anche la faccia dei, ma laSerie A ha bocciato l’idea. Sul’ultima trovata del patron del, che però non sarà realizzata. “Non solo nome e numero,delavrebbero potuto avere anche la loro faccia. L’ultima trovata di Aurelio Dela conosce non è mai davvero l’ultima. Soprattutto quando si tratta di inventare delle nuove maglie da gioco”. “A cavallo di Natale, il presidente delaveva portato in Consiglio diuna proposta ulteriore. Per farsela approvare e poterla far indossare ai suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DeLaurentiis voleva le facce dei giocatori sulla maglia del #Napoli, la Lega ha detto no (Repubblica) La proposta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, De Laurentiis voleva una maglia coi volti dei giocatori: no della Lega - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, De Laurentiis voleva una maglia coi volti dei giocatori: no della Lega - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, De Laurentiis voleva una maglia coi volti dei giocatori: no della Lega - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Napoli, De Laurentiis voleva una maglia coi volti dei giocatori: no della Lega -