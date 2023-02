De Laurentiis ricorda Maurizio Costanzo | La lettera d’addio è straziante

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Aurelio Dehato, ladel patron del Napoli verso l’amico di una vita è. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha scritto una commoventein memoria di, il noto giornalista e conduttore scomparso all’età di 84 anni. I due avevano una lunga e profonda amicizia, che durava da ben 42 anni, ed avevano lavorato spesso insieme in passato. Deha raccontato nel suo messaggio come lui ed ilsi fossero conosciuti alla fine degli anni ’70 e come avessero collaborato insieme alla scrittura di un testo sul sesso degli italiani nel 1981, che successivamente diventò un famoso programma ...