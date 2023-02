De Laurentiis | « Maurizio Costanzo mancherà a tutti gli italiani»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) In seguito alla scomparsa del noto giornalista, il presidente del Napoli Aurelio Deha pubblicato una lettera in segno di cordoglio. I due si sono conosciuti verso la fine degli anni 70 e Deha anche prodotto un programma televisivo dove a condurlo c’era. Di seguito la lettera a: «Ho conosciutoalla fine degli Anni 70. Nel 1981 abbiamo scritto insieme un testo sul sesso degli, che diventò un programma televisivo di grande successo da me prodotto con il titolo “Questa sera amore”. Da quel momento nacque una sincera amicizia, durata ben 42 anni. Credo che sia stato il miglior “Anchorman” mai esistito. La sua curiosità insaziabile lo portava a ...