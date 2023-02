David Bowie: l'archivio musicale diventa un Museo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aprirà a Londra nel 2025 il Museo dedicato all'artista britannico David Bowie. Il David Bowie Centre for the Study of Performing Art ospiterà circa 80.000 pezzi fra lettere, foto, spartiti e strumenti ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aprirà a Londra nel 2025 ildedicato all'artista britannico. IlCentre for the Study of Performing Art ospiterà circa 80.000 pezzi fra lettere, foto, spartiti e strumenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... boomerhill1968 : RT @RockOthers: SPAZIO NEWS by @FabioLisci #spazionews @DavidBowieReal Il Guardian ha riportato la notizia dell'acquisizione da parte del… - globalistIT : - straneuropa : RT @fabiozuffanti: L'archivio di David Bowie è stato acquisito dal Victoria and Albert Museum di Londra. Ne parlo su @LaStampa segnalando… - CiabattaUna : RT @RockOthers: SPAZIO NEWS by @FabioLisci #spazionews @DavidBowieReal Il Guardian ha riportato la notizia dell'acquisizione da parte del… - RockOthers : SPAZIO NEWS by @FabioLisci #spazionews @DavidBowieReal Il Guardian ha riportato la notizia dell'acquisizione da pa… -