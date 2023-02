Danno erariale di 1,2 milioni di euro: nei guai 22 soggetti del comune di Cava de’ Tirreni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, ha proceduto alla notifica di un invito a dedurre nei confronti del Sindaco pro tempore, del Vicesindaco pro tempore, nonché di 16 amministratori e 4 dirigenti pro tempore del comune di Cava dei Tirreni (SA) per aver cagionato un nocumento erariale di oltre 1,2 milioni di euro alle finanze dell’ente locale. La vicenda concerne l’acquisto, nel corso del 2010, dell’area industriale denominata “ex Cofina.”. Dagli accertamenti amministrativo-contabili svolti dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo PEF di Napoli è emerso che il compendio immobiliare è stato rilevato da una procedura fallimentare al prezzo di € ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, ha proceduto alla notifica di un invito a dedurre nei confronti del Sindaco pro tempore, del Vicesindaco pro tempore, nonché di 16 amministratori e 4 dirigenti pro tempore deldidei(SA) per aver cagionato un nocumentodi oltre 1,2dialle finanze dell’ente locale. La vicenda concerne l’acquisto, nel corso del 2010, dell’area industriale denominata “ex Cofina.”. Dagli accertamenti amministrativo-contabili svolti dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo PEF di Napoli è emerso che il compendio immobiliare è stato rilevato da una procedura fallimentare al prezzo di € ...

