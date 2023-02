Danneggiata la targa Umberto Lenzini: è il secondo atto vandalico in pochi giorni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sembra non esserci pace per l’area verde di Parco Lenzini, preso ancora di mira dai vandali. Dopo i fatti di ieri quando la tarda dedicata all’omonimo presidente era stata completamente imbrattata, ecco che l’ennesimo sfregio non tarda, purtroppo, ad arrivare. Infatti, adesso, sulla parte inferiore della lastra c’è un buco. Dunque a pochissima distanza dall’inaugurazione ed in particolare in meno di 48 ore dall’evento, nell’area verde si sono susseguiti due atti vandalici. Lazio, vandali romanisti imbrattano la targa a Umberto Lenzini. Onorato: ”Offesa grave, non è tifo sano” L’inaugurazione della targa dedicata ad Umberto Lenzini e gli atti vandalici La targa per Umberto Lenzini era stata inaugurato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sembra non esserci pace per l’area verde di Parco, preso ancora di mira dai vandali. Dopo i fatti di ieri quando la tarda dedicata all’omonimo presidente era stata completamente imbrattata, ecco che l’ennesimo sfregio non tarda, purtroppo, ad arrivare. Infatti, adesso, sulla parte inferiore della lastra c’è un buco. Dunque assima distanza dall’inaugurazione ed in particolare in meno di 48 ore dall’evento, nell’area verde si sono susseguiti due atti vandalici. Lazio, vandali romanisti imbrattano la. Onorato: ”Offesa grave, non è tifo sano” L’inaugurazione delladedicata ade gli atti vandalici Laperera stata inaugurato ...

