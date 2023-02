Danilo Pipitone | fermato in Francia il 33enne tunisino accusato di aver ucciso il militare

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È durata due settimane la fuga di Mohamed Abidi, ildi 33 annidell’omicidio del caporalmaggiore dell’esercitoSalvatore Lucente, avvenuto a Roma la notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso. L’uomo è stato arrestato oggi insu mandato emesso dalla Procura della Capitale con l’accusa di omicidio preterintenzionale, con la richiesta di consegnare l’indagato alle autorità italiane. Le indagini della Squadra mobile sono state coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.era stato aggredito in via dei Sesami, nel quartiere popolare di Centocelle, mentre andava a riprendere la sua auto: 44 anni, lavorava come infermiere all’ospedale del Celio. Era stato trovato da alcuni passanti pesto e sanguinante, con un taglio al sopracciglio e ...

L'aggressione ai danni diera stato aggredito in via dei Sesami, nel quartiere popolare di Centocelle, una zona dove spesso di notte circolano spacciatori e prostitute, mentre andava a riprendere la ...È stato individuato e arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del caporalmaggioreSalvatore Lucente, ucciso a Roma dopo un'aggressione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso. Militare marsalese aggredito e ucciso a Roma: ricercato un tunisino

È stato preso Mohamed Abidi, il 33enne accusato dell'omicidio del caporalmaggiore di Marsala, Danilo Salvatore Lucente Pipitone ...